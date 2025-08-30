व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange च्या Maratha बांधव आणि मुंबई पोलिसात वादावादी, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Mumbai Andolan: मुंबई महापालिकेसमोर मराठा आंदोलनकारकांचा ठिय्या सुरू, पोलिसांनी शांततेत हालचाल करण्याचा प्रयत्न केला; सीएसएमटी परिसरात वाहतूक कोंडी, आंदोलकांचा उद्देश सरकारकडे मागणी पोहचवणे..

मुंबई महापालिकेसमोर मराठा आंदोलनकारकांचा ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. पोलिसांनी आंदोलकांशी संवाद साधून शांततेत हालचाल करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे सीएसएमटी परिसरात वाहतुकीला तणाव निर्माण झाला असून काही काळ रस्त्यावर मोठी कोंडी पाहायला मिळाली. आंदोलकांचा उद्देश सरकारकडे आपली मागणी पोहचवणे असून, महत्त्वाच्या विरोधी हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरु आहेत.

maharashtra
political
Maratha
Maharashtra Politics
Maratha Akrosh Morcha
Manoj Jarange Patil

