पुढच्या आठवड्यात काहीतरी मोठं घडणार?, Manoj Jarange यांचा सूचक इशारा | Maratha Protest | Sakal K1

Manoj Jarange News: मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबतच्या भेटीनंतर शिंदे समिती आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात तासभर मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा; जरांगे पाटील यांचा पुढील आठवड्यात मोठं घडण्याचा इशारा..

मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत झालेल्या भेटीनंतर शिंदे समिती आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात जवळपास तासभर चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत आरक्षणासंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि पुढील भूमिका यावर सविस्तर चर्चा झाली. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढील आठवड्यात काहीतरी मोठं होणार असल्याचा इशारा दिल्याचं वर्तविला आहे.

