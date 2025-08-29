व्हिडिओ | Videos

Manoj Jarange Patil यांना रोखण्याची जबाबदारी फडणवीसांच्या कोणत्या नेत्यांवर? | Maratha Andolan | Sakal News

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांना केवळ एका दिवसाची परवानगी; तरीही मुंबईत महिनाभर मुक्कामाचा निर्धार, मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतून हजारोंचा आझाद मैदानावर सहभाग..

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटलांना सरकारने अवघ्या एका दिवसाची परवानगी आंदोलनासाठी दिली आहे. मात्र जगांगें सोबत आंदोलकांनीही मुंबईच्या मुक्कामाची एका महिण्याची तयारी केली आहे. आंदोलनासाठी मराठवाड्यातील आठ हि जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने मराठा बांधव सहभागी झाले. एका दिवसाची परवानगी असली तरी महिणाभर तरी हटायचं नाही असा निर्धार मराठा आंदोलकांनी केला आहे. आझाद मैदानावर पाच हजार आंदोलकांना परवानगी आहे.

