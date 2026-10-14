Maval Drought- मावळच्या इंद्रायणीवर दुष्काळाचं संकट; बळीराजाला मदतीची आस

पुणे जिल्ह्यातील 'इंद्रायणी भाताचे आगार' म्हणून जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या मावळ तालुक्यावर यंदा अस्मानी संकट ओढवले आहे. ऐन भात पिकाच्या वाढीच्या काळात पावसाने प्रदीर्घ दडी मारल्यामुळे संपूर्ण मावळ भागातील भातशेती दुष्काळाच्या छायेत सापडली आहे. दरवर्षी हिरव्यागार रोपांनी डुलणारी शेते आता पाण्यासाठी व्याकुळ झाली असून, पाण्याच्या भीषण तुटवड्यामुळे शेतजमिनींना मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. काही ठिकाणी रोपांची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे, तर अनेक ठिकाणी हातात आलेले भाताचे पीक डोळ्यांदेखत वाळू लागले आहे. बियाणे, खते आणि मशागतीसाठी लावलेला लाखोंचा खर्च वाया जाण्याच्या भीतीमुळे मावळचा शेतकरी पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. या अस्मानी संकटामुळे उत्पादनात घट होऊन इंद्रायणी तांदळाचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. बळीराजाला या आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी कृषी विभागाने तातडीने नुकसान भरपाईचे पंचनामे करून आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.