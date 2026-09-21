रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारावरच दुर्घटना ! कामगारांवर कोसळला स्लॅब | Miraj news

सांगली जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मिरज) आवारात आज एक धक्कादायक दुर्घटना घडली. रुग्णालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ नवीन आकर्षक कमानीचे बांधकाम सुरू असताना अचानक तिचा नव्याने भरलेला स्लॅब कोसळला. स्लॅब कोसळल्याचा प्रचंड आवाज झाल्याने परिसरात मोठी घबराट पसरली आणि लोकांची तात्काळ गर्दी झाली.घटना आणि बचावकार्य: बांधकाम सुरू असताना काही कामगार स्लॅबच्या खाली आणि वर काम करत होते. अचानक संपूर्ण सिमेंट-काँक्रीटचा सांगडा खाली आल्याने ७ ते ८ कामगार ढिगाऱ्याखाली दाबले जाऊन गंभीर जखमी झाले. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक रुग्णालय कर्मचारी, नागरिक आणि पोलिसांनी मदतीसाठी धाव घेतली. तात्काळ जेसीबी यंत्र मागवून ढिगारा उपसण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या ५ ते ६ कामगारांना तातडीने बाहेर काढून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सांगली जिल्हा पोलीस प्रमुख तुषार दोशी यांच्यासह वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि रुग्णालय प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी बचावकार्याची स्वतः पाहणी केली आणि दुर्घटनेचा सविस्तर आढावा घेतला. बांधकामाच्या दर्जाबाबत आणि सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असून, या अपघाताचा सखोल तपास केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. 'सकाळ'चे सांगली जिल्हा प्रतिनिधी विजय पाटील यांनी घटनास्थळावरून थेट आढावा घेत परिस्थितीची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.