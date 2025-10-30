व्हिडिओ | Videos

Nitesh Karale Mastar Speech: 'नाव फक्त देवा बाकी...', फडणवीसांवर शेलक्या भाषेत टीका | Bachchu Kadu | Sakal News

Nagpur Mahamorcha: शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडूंचा फडणवीसांच्या गडात तिसऱ्या दिवशीही महाआक्रोश मोर्चा कायम; लाडकी बहीण योजना आणि कर्जमाफीवरून कराळे मास्तरांचे सरकारवर जोरदार प्रहार..

शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी नागपुरात देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात महाआक्रोश मोर्चा काढला आहे. आज या आंदोलनाचा तिसरा दिवस असून, लाडकी बहीण योजना आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर कराळे मास्तरांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

