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Nashik Vidhan Parished Election: महाजनांची खेळी, तरी शिंदेंच्या माणसाचा 'करेक्ट कार्यक्रम', काय घडलं?

नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत आज मोठा ट्विस्ट आला आहे. भाजपचे बंडखोर गणेश गीते यांनी माघार घेणार असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि तारणहार मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाईने हे घडले.

नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीत आज मोठा ट्विस्ट आला आहे. भाजपचे बंडखोर गणेश गीते यांनी माघार घेणार असल्याचे जाहीर केले. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि तारणहार मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टाईने हे घडले. पण तरी सुद्धा एकनाथ शिंदेंच्या नरेंद्र दराडेंचा करेक्ट कार्यक्रम होणार अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे आणि त्यामुळे नाशकातलं राजकारण तापलं आहे. एकंदरीत सविस्तर प्रकरण पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून...

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