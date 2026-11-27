जालन्यातून ओबीसी नेते नवनाथ वाघमारे यांनी राज्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर भाष्य करत मनोज जरांगे पाटील यांच्या SIT चौकशीवरून अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. जरांगे यांच्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवर वाघमारे यांनी काही राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. राज्यातील राजकीय वातावरण, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची भूमिका आणि SIT चौकशी यावरून त्यांनी आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे मराठा-ओबीसी राजकारणासह राज्यातील राजकीय घडामोडी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या SIT चौकशीमागील नेमकी कारणे काय आहेत? नवनाथ वाघमारे यांनी कोणते आरोप केले? या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात कोणते नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत? याबाबत सविस्तर जाणून घ्या....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.