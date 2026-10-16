प्रेरणा गुप्ता यांचा वेगळ्या शिक्षणपद्धतीचा प्रवास | ती आणि सीमोल्लंघन | Navratri special

शिक्षणव्यवस्थेत बदल व्हायला हवा, असं सगळेच म्हणतात. पण या बदलासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन एक वेगळी वाट निर्माण करणाऱ्या प्रेरणा गुप्ता यांची ही प्रेरणादायी गोष्ट. व्यावसायिक आर्किटेक्ट असलेल्या प्रेरणा गुप्ता यांनी 1999 पासून पारंपरिक शिक्षणपद्धतीच्या पलीकडे जाऊन मुलांच्या शिक्षणासाठी काहीतरी वेगळं करण्याचा विचार केला. स्वतःच्या मुलाला पारंपरिक शिक्षणपद्धतीतील ताणतणावांचा सामना करावा लागू नये, या जाणिवेतून त्यांच्या विचारांना नवी दिशा मिळाली. याच विचारातून त्यांनी ‘पर्यादी स्कूल’ हे लर्निंग सेंटर उभारलं, जिथे मुलांना स्वतःच्या आवडीनुसार, क्षमतेनुसार आणि शिकण्याच्या पद्धतीनुसार विकसित होण्याची संधी मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.