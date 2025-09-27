व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake च्या गाडीवर हल्ला | Ahilyanagar | Manoj Jarange | Beed | Bhagwangad | Sakal News

अहिल्यानगरच्या दैत्य नांदूर याठिकाणी लक्ष्मण हाके यांची जाहीर सभा होणार आहे. त्यासाठी निघाले असताना लक्ष्मण हाकेंच्या गाडीवर अज्ञात तरुणांकडून हल्ला करण्यात आला आहे.

ओबीसी आंदोलनाचे नेते लक्ष्मण हाके यांच्या गाडीवर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. हाके नाश्ता करून पुढे जात असताना काही अज्ञात तरुणांनी काठ्यांनी त्यांच्या वाहनावर हल्ला केला. अहिल्यानगरजवळील आरनगाव बाह्यवळण रस्त्यावर हा प्रकार घडला. त्यावेळी पोलिस बंदोबस्त सोबत होता, त्यामुळे कोणतीही मोठी हानी झाली नाही. नेमकं काय घडलं पाहा..

Beed
maharashtra
political
Maharashtra Politics
Bhagwangad
Laxman Hake criticism

