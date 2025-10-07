व्हिडिओ | Videos

Pankaja Munde Dasara Melava मध्ये Karad चे बॅनर लावल्याचा आरोप, Tandale यांचं वाल्मिकला खुलं समर्थन | Sakal News

Pankaja Munde यांच्या दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराडचे बॅनर लावल्याच्या आरोपावर संदीप तांदळे यांचे स्पष्टीकरण, 'आम्ही अण्णांचं समर्थन उघडपणे करतो, पण बॅनर आणि पैसे गोळा केल्याचा आरोप पूर्णपणे खोटा..'

पंकजा मुंडे यांच्या दसरा मेळाव्यात वाल्मिक कराड यांचे बॅनर लावल्याचा आरोप संदीप तांदळे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना तांदळे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "आम्ही अण्णा म्हणजेच वाल्मिक कराड यांचे समर्थक आहोत आणि त्यांचे समर्थन आम्ही उघडपणे करतो." मात्र, वाल्मिक कराडचे बॅनर लावल्याचा आणि पैसे गोळा केल्याचा आरोप पूर्णपणे खोटा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. नेमकं काय म्हटलं पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sangli
Beed
Dhananjay Munde
Pankaja Munde
karad
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com