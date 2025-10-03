व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde On Dhananjay Munde: भाऊ-बहीण एकत्र येण्यावरून करुणा मुंडेंचा मोठा गौप्यस्फोट | Sakal News

Pankaja Munde यांचा भगवान गडावर दसरा मेळावा पार पडला; धनंजय मुंडेंनी सार्वजनिकपणे पाठिंबा व्यक्त करत उपस्थिती नोंदवली, तर करुणा मुंडे यांनी आरोप केला..

भगवान गडावर पंकजा मुंडे यांचा दसरा मेळावा पार पडला. या कार्यक्रमात धनंजय मुंडे यांनी देखील उपस्थिती नोंदवून पंकजा मुंडेंना सार्वजनिकपणे पाठिंबा दिला. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करत करुणा मुंडे यांनी आरोप केला की, परळीतलं तुमचं राजकारण, गुंडगिरी संपवू नये म्हणून भाऊ-बहीण दोघे एकत्र आले आहेत. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

