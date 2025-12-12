व्हिडिओ | Videos

Gopinath Munde Birth Anniversary: 'बाबांनी माझ्या डोक्यावर.. 'म्हणत Pankaja Munde भावूक | Beed News | Sakal News

Beed News: गोपीनाथ मुंडे जयंतीत पंकजा मुंडे भावूक; जन्मावेळच्या आठवणींपासून परळी अपघातातील साहेबांच्या संवेदनशीलतेचा उल्लेख, वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या स्थितीवर भाष्य करत जयंती कार्यक्रम विकेंद्रित करण्याची घोषणा..

भाजप नेत्या आणि आमदार पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीनिमित्त भावनिक आठवणींना उजाळा दिला. आपल्या मुलाच्या जन्मावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी कशी काळजी घेतली होती, याचा किस्सा त्यांनी सांगितला आणि त्या बोलताना काही क्षण भावूक झाल्या. परळीतील अपघातानंतर मुंडे साहेबांनी स्वतःच्या वेदना विसरून अपघातातील मुलाची चौकशी कशी केली होती, हेही त्यांनी विशेष उल्लेखाने सांगितले. यावेळी पंकजा मुंडे यांनी वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या स्थितीवरही भाष्य केले. कारखाना अडचणीत असला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप सुरू असून शेतकरी समाधानी असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीचे कार्यक्रम आता विकेंद्रित पद्धतीने आयोजित केले जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

