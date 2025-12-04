व्हिडिओ | Videos

Beed News: Parali मध्ये Sharad Pawar NCP आक्रमक, स्ट्राँग रुमबाहेर काय घडलं? | Dhananjay Munde | Sakal News

Parali News: परळीत नगरपरिषद निवडणुकीनंतर ईव्हीएम स्ट्राँग रूमवर प्रश्नचिन्ह; प्रशासनावर अविश्वास व्यक्त करत उमेदवार संध्या देशमुख यांचे पती दीपक देशमुख यांची स्ट्राँग रूमजवळ राहण्याची मागणी, कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांचा गोंधळ..

परळीमध्ये सहा नगरपरिषदेच्या निवडणुकांसाठीची मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. त्यानंतर सर्व ईव्हीएम मशीन निर्धारित स्ट्राँग रूममध्ये सीलबंद करून ठेवण्यात आली. मात्र या स्ट्राँग रूमची सुरक्षा आणि पारदर्शकतेवर शंका व्यक्त करत परळीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार संध्या दीपक देशमुख यांचे पती, दीपक देशमुख यांनी निवडणूक आयोगाकडे अनोखी मागणी केली. स्ट्राँग रूम ज्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी आमच्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करून द्यावी, कारण आम्हाला प्रशासनावर विश्वास उरलेला नाही, अशी त्यांची मागणी होती. या मागणीनंतर परळी नगरपरिषद कार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी मोठा गोंधळ घातला. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला.

