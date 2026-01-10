व्हिडिओ | Videos

Dhananjay Munde, Eknath Shinde ची खेळी, MIM सोबत नवी युती | Pankaja Munde | Parli Mahapalika | Sakal News

Parli Mahapalika: भाजप-एमआयएम युतीवरून टीका, युती तोडल्यावर अवघ्या 24 तासात परळीत राष्ट्रवादी-शिवसेना-एमआयएम एकत्र; ‘खान-अन्-बाण’ युतीने राज्याच्या राजकारणात खळबळ..

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या घडामोडींनी चर्चा रंगवली आहे. भाजपने एमआयएमसोबत युती केल्यामुळे झालेल्या तीव्र टीकेनंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ती युती तोडली गेली. मात्र, अवघ्या २४ तासांत परळीत वेगळेच चित्र दिसले. येथे राष्ट्रवादी (अजित पवार गट), शिवसेना (शिंदे गट) आणि एमआयएम एकत्र आले आणि स्थानिक राजकारणात नवा भूकंप घडला आहे. ज्यावर टीका करत सत्ता मिळवली, त्यांच्याच सोबत आता युतीचे राजकारण उभे राहिल्याने ‘तत्त्वं, विचारधारा आणि बंड’ या मुद्द्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. परळीतील या ‘खान अन् बाण’ युतीमागचे राजकीय गणित आणि भविष्यातील परिणाम काय असतील, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

