Pradeep Purnekar : हेल्मेट घातलेला आरोपी राजेंद्र शिंदेंच, पोलीसांनं कुटुंबियांनी दिलेल्या CCTV खळबळ

प्रदीप पुर्णेकर हत्या प्रकरणातील पाचव्या आरोपीचं बिंग अखेर फुटलंय. हत्या प्रकरणातील हेल्मेट घातलेला आरोपी दुसरा तिसरा कोणी नाही तर राजेंद्र शिंदेंच असल्याचा दावा तोही पुराव्यासकट पुर्णेकरांच्या कुटुंबियांनी केला. पत्रकार परिषद घेत त्यांनी फक्त आरोप न करता थेट सीसीटीव्हीचा पुरावाच सादर केला. आणि त्यांच्या या पुराव्यानं आता राजेंद्र शिंदे आणि मिनाक्षी शिंदे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. नेमकं पुर्णेकरांच्या कुटुंबियांनी कोणता पुरावा सादर केला? यात नेमकं काय आहे? पाहूयात व्हिडीओच्या माध्यमातून.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.