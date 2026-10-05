'मीनाक्षी शिंदेंच्या जातीच्या दाखल्याचा मुद्दा..' पूर्णेकर हत्या प्रकरणावर भास्कर जाधवांचा हल्लाबोल

Pradeep Purnekar Murder Case: ठाण्यातील ठाकरे सेनेचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांच्या हत्याकांडावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून आमदार भास्कर जाधव यांनी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन थेट गंभीर आरोप केले आहेत. पूर्णेकर हे परिसरातील क्लस्टर प्रकल्प, अमली पदार्थांची विक्री आणि स्थानिक नागरिकांच्या अन्यायाविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवत होते, म्हणूनच त्यांचा काटा काढण्यात आल्याचा दावा जाधव यांनी केला. तसेच माजी नगरसेविका मीनाक्षी शिंदे यांच्या जातप्रमाणपत्राच्या वैधतेवर पूर्णेकर यांनी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले होते; ज्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद धोक्यात येणार असल्याने राजकीय वैमनस्यातून ही हत्या घडवून आणल्याचा थेट आरोप भास्कर जाधव यांनी केला आहे. दरम्यान, मीनाक्षी शिंदे यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून पोलीस तपासातूनच सत्य बाहेर येईल, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.