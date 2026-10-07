प्रदीप पूर्णेकरांच्या घरी Jayant Patil दाखल! नेमकं काय म्हणाले?

Pradeep Punekar Murder Case: ठाण्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांच्या हत्येचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटत आहेत. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाचे (शेकाप) सरचिटणीस आणि माजी आमदार जयंत पाटील यांनी ठाणे येथील पूर्णेकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान जयंत पाटील यांनी पूर्णेकर यांच्या आई आणि कुटुंबीयांचे सांत्वन केले तसेच या दुःखाच्या प्रसंगात पूर्णेकर कुटुंबासोबत ठामपणे उभे राहण्याचा विश्वास दिला. ठाण्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा ढासळता प्रश्न आणि वाढत्या गुन्हेगारीवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणात पोलिसांनी निष्पक्ष तपास करून दोषींवर आणि या हत्येमागील सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या सांत्वन भेटीमुळे पूर्णेकर हत्याकांडाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांची एकजूट आणि वाढती राजकीय संवेदनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.