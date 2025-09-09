व्हिडिओ | Videos

Laxman Hake Vs Manoj Jarange: ‘त्या जीआरला किंमत नाही’ | Maratha Vs OBC Reservation | Sakal News

Laxman Hake Exclusive Interview: प्रा. लक्ष्मण हाके यांची सकाळ माध्यम समूहाला मुलाखत; मराठा–ओबीसी राजकारण, आरक्षणाचा जीआर, मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका, शरद पवार आणि पवार कुटुंबावर आरोप, तसेच स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी समर्थक उमेदवार उभे करून बोगस कुणबींना हरवण्याचा निर्धार व्यक्त..

सकाळ माध्यम समूहाला दिलेल्या मुलाखतीत प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी सध्या सुरु असलेल्या मराठा–ओबीसी राजकारणावर सविस्तर भाष्य केलं. मराठा आरक्षणाचा जीआर आणि त्यासंबंधीचे वाद यावर बोलताना त्यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावरही टीका केली. तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार आणि पवार कुटुंबीयांच्या भूमिकेवरही त्यांनी कठोर शब्दांत टीका केली. पुढे बोलताना हाके यांनी येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समर्थक उमेदवारांना संधी देऊन बोगस कुणबी उमेदवारांना पराभूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

