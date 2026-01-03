व्हिडिओ | Videos

MPSC Andolan: Devendra Fadnavis सरकारला Yashomati Thakur, Balwant Wankhede चा इशारा | Amravati News | Sakal News

Amravati News: पीएसआय भरती परीक्षेच्या वयोमर्यादा वाढीच्या मागणीसाठी अमरावतीत विद्यार्थ्यांचा आक्रोश; गाडगेबाबा मंदिरासमोर जोरदार आंदोलन, राज्य सरकारविरोधात एल्गार पुकारत ‘एक वर्षाची मुदतवाढ झालीच पाहिजे’ अशी ठाम मागणी..

पीएसआय भरती परीक्षेच्या वयोमर्यादेत एक वर्षाची वाढ करण्यात यावी, या मागणीसाठी अमरावतीतील गाडगेबाबा मंदिरासमोर स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. राज्य सरकारने निर्णय न घेतल्याने विद्यार्थी आक्रमक झाले असून जोरदार घोषणाबाजी सुरू आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

