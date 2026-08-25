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Pune Adivasi Students : मांजरीत आदिवासी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन तापलं; उपोषणकर्त्याची प्रकृती बिघडली

दहा-बारा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी मुलांच्या उपोषणाला तीव्र वळण; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन अधिक आक्रमक

पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून उपोषण सुरू आहे. विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनाला आता अधिक तीव्र वळण मिळाले आहे. उपोषणादरम्यान एका आंदोलक विद्यार्थ्याची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे आंदोलनस्थळी चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलक विद्यार्थी अधिक आक्रमक झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, उपोषणकर्त्यांची प्रकृती आणि सरकारकडून होणारी संभाव्य कार्यवाही याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनस्थळी नेमकं काय घडतंय? बघा संपूर्ण व्हिडीओ...

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