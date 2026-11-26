Mandar Kiwale Case: पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या गेट क्रमांक ४ बाहेर झालेल्या गोळीबार आणि कोयता हल्ला प्रकरणात पोलिसांनी पाच आरोपींना अटक केली आहे. या घटनेनं पुणे जिल्हा पुरता हादरवून निघाला आहे. अशात या हल्ल्याआधी आरोपी बाब्या पवारनं इशाराह दिला होती. एका गुन्ह्यात पाच दिवसांपूर्वी जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी बाब्या पवारने 'बच के तू रहना' असा इशारा देणारा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.