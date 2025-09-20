व्हिडिओ | Videos

Pune News: Bandu Andekar, Gaja Marne, Nilesh Ghaywal, Tipu Pathan चा उन्माद तरी राजकारण्यांचं मौन? | Sakal News

पुण्यातील रस्त्यांवर वाढती गुंडगिरी, ढासळत चाललेली कायदा-सुव्यवस्था आणि शहराची धोक्यात आलेली सकारात्मक ओळख; "शिक्षणाचं माहेरघर की गुन्हेगारांचं आश्रयस्थान?" असा सवाल पुणेकरांचा, अजित पवारांसह स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या गप्प बसण्यावर टीका..

पुण्याच्या रस्त्यांवर दिवसेंदिवस वाढणारी गुंडगिरी आणि त्यातून दिसून येणारी कायदा-सुव्यवस्थेची ढासळती स्थिती हा गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. मागील काही महिन्यांतील वारंवार घडलेल्या घटनांनी पुण्यातील सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. "शिक्षणाचं माहेरघर" म्हणून ओळख असलेल्या पुण्याचं चित्र आता वेगळंच दिसत आहे. नागरिक विचारू लागले आहेत, पुणे खरंच शिक्षणाचं माहेरघर आहे की गुन्हेगारी टोळ्यांचं आश्रयस्थान बनलंय? राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जबाबदारी असली तरी, शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीकडे गांभीर्यानं लक्ष दिलं जात नाही, अशी टीका होत आहे. याशिवाय, पुणे जिल्ह्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर मंत्रीपदी असताना, स्थानिक गुन्हेगारी आटोक्यात न येणं, ही मोठी विसंगती असल्याचं नागरिकांचं मत आहे. गुंडांच्या टोळ्यांचा वाढता उन्माद, शहराच्या सकारात्मक ओळखीवर परिणाम करत असून, पुण्याचे राजकारणी या विषयावर गप्प का, असा थेट सवाल आता पुणेकर सरकार आणि नेत्यांकडे करू लागले आहेत.

