Ganesh Kale News: अंत्यविधीला आलेल्या आरोपी Sameer Kale धाय मोकलून रडला! व्हिडीओ व्हायरल | Sakal News

Ganesh Kale News: अलिकडेच गणेश काळे याचा पुण्यात गोळ्या घालून खून करण्यात आला. त्याच्यावर येवलेवाडी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तुरूंगातून आलेला त्याचा भाऊ समीर हा याचवेळी ढसाढसा रडला.

पुण्यात अलीकडेच झालेल्या गोळीबारात गणेश काळे याचा खून करण्यात आला होता. या घटनेनंतर शनिवारच्या दिवशी येवलेवाडी येथे गणेशचा अंत्यसंस्कार करण्यात आला. कुटुंबीय, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत या अंत्यविधीचे वातावरण शोकाकुल झाले होते. विशेष म्हणजे, तुरुंगातून तात्पुरत्या स्वरूपात सोडण्यात आलेला गणेशचा भाऊ समीर काळे देखील अंत्यसंस्काराला उपस्थित होता. समीर सध्या एका टोळीयुद्ध प्रकरणात आरोपी असून न्यायालयीन कोठडीत आहे. मात्र, भावाचा मृतदेह पाहताच त्याचा तोल सुटला आणि तो ढसाढसा रडू लागला. भावाच्या निधनाने समीर पूर्णपणे कोसळल्याचे दृश्य पाहून उपस्थितांच्याही डोळ्यात पाणी आले.

