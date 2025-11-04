Ganesh Kale Case: Krushna Andekar चं गणेश काळेच्या प्रकरणात मास्टरमाईंड, ससूणमध्ये दिली सुपारी? | Sakal News
बदला... पुण्याच्या टोळीयुद्धात सध्या ही बदल्याची भावना पेटल्याचं पहायला मिळतेय. आखाडेच्या हत्येचा बदला म्हणून वनराज संपवंल. वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून आधी आयुष कोमकर आणि आता गणेळ काळेची हत्या करण्यात आली. गेल्या २ महिन्यात आंदेकप टोळीनं दोघांना दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून संपवलं. ५ सप्टेंबरला आयुष कोमकरच्या हत्येनंतर १ नोव्हेंबरला कोंढवा परिसरात गणेश काळेची हत्या केली. गणेश काळे हा वनराज हत्याकांडातील आरोपी समीर काळेचा भाऊ होता. या हत्येप्रकरणी तीघांना बेड्या ठोकल्यात आणि याही प्रकरणात आंदेकर टोळीचं कनेक्शन समोर आलं. आणि या प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट अशी की, जेलमधूनच गणेशच्या काळेच्या हत्येचा कट रचल्याचं समोर आलं आहे आणि या सगळ्या ससूनच्या रुग्णालयातील कनेक्शन समोर आलंय. नेमकं प्रकरण काय पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..
