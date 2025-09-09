व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar News: नातवाची हत्या, आजोबासह मावशी आणि भावंडं अटकेत | Vanraj Andekar | Bandu Andekar | Sakal News

Pune News: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणानंतर पुण्यात गँगवारची चर्चा चिघळली; पुणे पोलिसांचा ॲक्शन मोड, गुन्हे शाखेने मध्यरात्री बुलढाण्यातून आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरसह सहा जणांना बेड्या ठोकल्या..

Ayush Komkar: पुण्यातील आयुष कोमकर हत्याकांडानंतर शहरात गँगवारच्या चर्चेला जोर आला आहे. वाढत्या तणावामुळे पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर आले असून, पोलिसांनी या खुनातील आरोपींना गजाआड केले आहे. गुन्हे शाखेच्या कारवाईत आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह सहा जणांना बुलढाण्यातून मध्यरात्री बेड्या ठोकण्यात आल्या. ही अटक काल उशीरा रात्री झाल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून समोर आली आहे.

