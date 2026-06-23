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Pune Rain news: ढगफुटीसदृश्य पावसाने पुणे जिल्ह्यात हाहाकार !

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील शिरोली बुद्रूक परिसरात झालेल्या ढगफुटीसदृश मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामासाठी मशागत करून तयार ठेवलेली सुपीक शेतजमीन आणि माती पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील शिरोली बुद्रूक परिसरात झालेल्या ढगफुटीसदृश मुसळधार पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. खरीप हंगामासाठी मशागत करून तयार ठेवलेली सुपीक शेतजमीन आणि माती पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली. अनेक ठिकाणी शेतांचे बांध फुटल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. नेमकं काय घडलं? बघा हा व्हिडीओ..

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