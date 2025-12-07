व्हिडिओ | Videos

Pune Land Controvercy प्रकरणातील आरोपी Sheetal Tejwaniच्या घरावर पोलिसांची धडक | Ajit Pawar | Sakal News

Mundhwa-बोपोडी जमीन प्रकरणातील तपासासाठी कोरेगाव पार्क येथील शितल तेजवानीच्या घरावर पोलिसांनी झाडाझडती; महत्त्वाची जमीन कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस जप्त, डीसीपी मिलिंद मोहिते यांनी दिली माहिती..

मुंढवा-बोपोडी जमीन घोटाळा प्रकरणी आरोपी शितल तेजवानीला अटक केल्यानंतर कोथरुडमधील तिच्या फ्लॅटवर पोलिसांनी धाड टाकली. तपासात लॅपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. डिसीपी मिलिंद मोहिते यांनी सांगितले की, या कारवाईत जमिनीशी संबंधित पुरावे मिळवून पुढील तपासासाठी वापरले जातील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Parth Pawar
pune
maharashtra
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com