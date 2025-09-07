व्हिडिओ | Videos

Pune Shanipar Mandal: शनिपार मंडळाने साकारला ३५ फूट "देवमासा", विसर्जन मिरवणूकीत वेधलं लक्ष | Sakal News

Pune Shanipar Mandal News: शनिपार मंडळाचा भव्य देखावा! तब्बल ३५ फूट उंच देवमासावर विराजमान बाप्पा, विसर्जन मिरवणुकीत जलमय द्वारकेसह पुणेकरांचे लक्ष वेधले..

भव्य विसर्जन देखाव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या शनिपार मंडळाने यंदा गणरायाला निरोप देताना अनोखी कलाकृती सादर केली. तब्बल ३५ फूट उंच देवमासाची प्रतिकृती यंदाच्या विसर्जन मिरवणुकीत सजवण्यात आली होती, ज्यावर गणेशमूर्ती विराजमान करण्यात आली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून शनिपार मंडळ विसर्जन मिरवणुकीसाठी आकर्षक आणि अद्वितीय देखावे उभारण्यात अग्रणी ठरत आहे. यंदा गणेशोत्सवात मंडळाने जलमय द्वारका साकारली होती. विसर्जनाच्या दिवशी पहाटे ५ वाजता शनिपार मंडळाचा हा देखावा अलका टॉकीज चौकात दाखल होताच हजारोंच्या गर्दीने जल्लोष केला. या अनोख्या देवमासाच्या प्रतिकृतीने आणि पारंपरिक साजशृंगाराने संपूर्ण मिरवणुकीचं वातावरण भारावून गेलं होतं. शनिपार मंडळाच्या या भव्य कलाकृतीने पुणेकरांचे मन पुन्हा एकदा जिंकले.

