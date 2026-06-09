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Pune Rave Party news: रेव्ह पार्टीचा धक्कादायक खुलासा! 'प्रोजक्ट एक्स' चित्रपटाशी लिंक..

पुण्यातील तुळापूरातील रेव्ह पार्टी 2012मधील एका वादग्रस्त चित्रपटावर आधारित असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय. प्रोजक्ट एक्स नावाच्या चित्रपटाच्या धर्तीवर पार्टी झाल्याचा संशय आहे.

पुण्यातील तुळापूरातील रेव्ह पार्टी 2012मधील एका वादग्रस्त चित्रपटावर आधारित असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केलाय. प्रोजक्ट एक्स नावाच्या चित्रपटाच्या धर्तीवर पार्टी झाल्याचा संशय आहे. रेव्ह पार्टीचं पोस्टर प्रोजेक्ट एक्स चित्रपटाशी मिळते जुळते आहे. पुण्याच्या पार्टीचे नाव, गुप्त लोकेशन आणि प्रमोशन पद्धतीमुळे या पार्टीचा चित्रपटाशी थेट संबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. नेमकं काय घडतंय? बघा हा व्हिडीओ..

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