'आचारसंहिता असली तरी शेतकऱ्यांना मदत सुरूच!' विखे पाटलांचं मोठं विधान

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरीही दुष्काळग्रस्त व ऐन संकटातील शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया थांबणार नाही, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे सहकार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. नुकसानग्रस्त बळीराजाला तातडीने दिली जाणारी ५,००० रुपयांची अग्रिम मदत तसेच ३६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफी योजनेबाबत राज्य सरकार सकारात्मक व कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याच वेळी ऊसदर आंदोलनावरून साखर उद्योगावर ओढावणाऱ्या संकटाचा पुनरुच्चार करत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. ऊस दराबाबत वेळीच तोडगा न निघाल्यास आणि आंदोलनाचा असाच प्रभाव राहिल्यास पुढील वर्षी राज्यातील जवळपास ९० टक्के साखर कारखाने बंद राहण्याची गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला. विखे पाटील यांनी मांडलेली ही सविस्तर भूमिका आणि कृषी-सहकार क्षेत्रातील आगामी आव्हानांचा घेतलेला हा विशेष रिपोर्ट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.