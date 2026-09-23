व्हिडिओ | Videos

अशोक चव्हाण, मिलिंद देवरांसारख्या नेत्यांनाही न थांबवणाऱ्या राहुल गांधींचा Rahul Bondre साठी फोन का?

Rahul Bondre: वरिष्ठ नेते पक्ष सोडत असताना राहुल गांधींचा राहुल बोंद्रे यांच्याशी संवाद; महाराष्ट्रातील काँग्रेसला दिलासा की नवी डावपेच?

Rahul Gandhi: माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांचा नियोजित भाजप प्रवेश आणि अवघ्या काही तासांत झालेला युटर्न, यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. आपण भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केल्यानंतर अवघ्या २४ तासांत त्यांनी काँग्रेससोबतच राहण्याची पोस्ट शेअर केली. या अभूतपूर्व राजकीय घडामोडीमागे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांचा एक फोन कारणीभूत ठरला. मात्र, अशोक चव्हाण किंवा मिलिंद देवरा यांच्यासारख्या दिग्गजांनी पक्ष सोडताना त्यांना न थांबवणाऱ्या राहुल गांधींनी दोन टर्म आमदार राहिलेल्या राहुल बोंद्रेंसाठी स्वतःहून फोन का केला? चिखलीतील स्थानिक राजकीय गणिते, बुलढाण्यातील काँग्रेसचे अस्तित्त्व आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने राहुल बोंद्रे यांना पक्षात रोखून ठेवणे काँग्रेससाठी का गरजेचे होते, यामागची संपूर्ण इनसाईड स्टोरी आणि राजकीय विश्लेषण येथे सविस्तर वाचा.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi controversy
Marathi News Esakal
www.esakal.com