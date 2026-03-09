व्हिडिओ | Videos

Raj Thackeray: 'काय बोलायचं ते १९ तारखेलाच, गुलाल उधळत या'

रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचे २० वा वर्धापन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी राज ठाकरे आपल्या परिवारासह दाखल झालेत.

रायगडच्या पायथ्याशी मनसेचे २० वा वर्धापन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी राज ठाकरे आपल्या परिवारासह दाखल झालेत. याचवेळी त्यांनी १९ तारखेला गुढीपाडव्याच्या दिवशी मनसे सैनिकांना शिवतीर्थावर येण्यास सांगितले आहे. यादिवशी नेमकं काय बोलणार? त्याकडे लक्ष लागून आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Raj Thackeray
political
mns

Related Stories

No stories found.