Rohit Pawar, Yugendra pawar बारामती पोलीस ठाण्यात| Baramati | Ajit Pawar Plane death

अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी तक्रार देण्यासाठी रोहित पवार युगेंद्र पवार पोलीस बारामती पोलीस ठाण्यात

अजित पवारांच्या अपघात प्रकरणी DGCA विरोधात तक्रार देण्यासाठी रोहित पवार , युगेंद्र पवार दाखल, बारामती पोलीस ठाण्यात दाखल झाले. अपघात प्रकरणी DGCA चा रिपोर्ट आल्यानंतर रोहित पवारांनी कार्यकर्त्यांसह पोलीस स्टेशन गाठलं. यावेळी पवार समर्थकांची मोठा गर्दी बारामती पोलीस ठाण्याबाहेर जमा झाली.

