Sanjay Shirsat On Imtiyaz Jaleel: जलीलांवर संतापले, Asaduddin Owaisi वर भडकले | Sakal News

Sanjay Shirsat on Imtiyaz Jaleel: मंत्री संजय शिरसाट यांचा ओवैसींसह जलीलांवर तीव्र हल्लाबोल; 'गल्लीतील बेडूक फुगून हत्तीचा आव आणू नये' म्हणत शिंदेंच्या दाढीवर बोलणाऱ्या जलीलांचाही समाचार..

मंत्री संजय शिरसाट यांनी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि खासदार इम्तीयाज जलील यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. ओवैसींचा बेस जातीयतेवर असल्याचा आरोप करत 'लाडक्या बहिणींच्या पैशातून मत मिळणार नाही' आणि 'बेढूक हत्तीचा आव आणू नये' असा टोला त्यांनी लगावला.

