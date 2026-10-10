आई धायमोकलून रडली, प्रकल्प कार्यालयातच दिला ठिय्या,, नेमकं काय घडलं?

शहापूर तालुक्यातील शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याच्या संशयास्पद प्रकरणावरून आदिवासी समाज आणि विविध आदिवासी संघटना कमालीच्या आक्रमक झाल्या आहेत. आश्रमशाळेत घडलेल्या या गंभीर घटनेची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून जबाबदार प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, या मुख्य मागणीसाठी आदिवासी बांधवांनी रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन छेडले आहे. आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, संतप्त आंदोलकांनी प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. जोपर्यंत पीडित विद्यार्थ्याला न्याय मिळत नाही आणि दोषींवर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, असा इशारा आदिवासी नेत्यांनी दिला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनाने घटनास्थळी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.