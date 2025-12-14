Bharat Patil Video: एकट्याला गाठलं अन् काळं ऑइल ओतलं! साहेबांच्या कार्यकर्त्यासोबत काय घडलं? | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील नेत्याच्या अंगावर मराठा क्रांती मोर्च्याच्या कार्यकर्त्यांनी ऑईल फेकल्याची घटना समोर आली आहे. नेमकं काय घडलं?

माढा तालुक्यातील टेंभूर्णी येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाच्या नेते भारत पाटील यांच्या अंगावर मराठा क्रांती मोर्च्याच्या कार्यकर्त्यांनी ऑईल फेकल्याची घटना घडली. दोन दिवसांपूर्वी वाळू माफियांनी एका वकिलाला मारहाण केल्याच्या निषेधार्थ पोलीस स्टेशनवर मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चादरम्यान भारत पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा एकेरी उल्लेख केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच वक्तव्याचा राग मनात धरून मराठा क्रांती मोर्च्याच्या कार्यकर्त्यांनी टेंभूर्णीमध्ये भारत पाटील यांच्या अंगावर ऑईल फेकल्याचे सांगितले जाते. घटनेनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत संबंधित कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

