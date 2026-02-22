व्हिडिओ | Videos

Sharad Pawar: 'सर्व रिपोर्ट नॉर्मल',डिस्चार्ज कधी?

शरद पवार यांना नियमित तपासणीसाठी आणण्यात आले आहे. साहेब पुर्णपणे बरे आहेत. अशी माहिती विठ्ठल शेठ मणियार यांनी दिली आहे.

राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार यांची पुन्हा एकदा तब्येत बिघडली. त्यामुळे त्यांना पुन्हा एकदा पुण्यातील रूबी हॉल रूग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. याबाबत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी माहिती दिली होती. यातच आता शरद पवार यांचे सर्व रिपोर्ट नॉर्मल असल्याचे विठ्ठल शेठ मणियार यांनी दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ..

