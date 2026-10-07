दुष्काळाच्या झळा, कव्वालीत नोटांची उधळण! इम्तियाज जलील यांचा व्हिडिओ व्हायरल

पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथे आयोजित एका कव्वालीच्या कार्यक्रमादरम्यान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चे माजी खासदार आणि नेते इम्तियाज जलील यांच्यावर नोटांची उधळण झाल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या घटनेवरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात वादाची ठिणगी पडली आहे. एकीकडे राज्यात दुष्काळी आणि टंचाईसदृश परिस्थितीमुळे शेतकरी पाणी, चारा आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे गंभीर संकटात सापडला असताना, दुसरीकडे अशा पद्धतीने सार्वजनिक कार्यक्रमात पैशांची उधळपट्टी करण्यावर सर्वसामान्य नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या प्रकारावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) शिरूर तालुकाध्यक्ष मेहबुब सय्यद यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला असून, बळीराजा संकटात असताना अशा प्रकारे पैशांचे प्रदर्शन करणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद स्थानिक राजकारणात उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.