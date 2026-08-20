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Shiv Sena case updates: शिंदे आमदार अपात्र झाले तर ‘शिवसेना’ नावही जाणार?

शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता ठरल्यास ‘शिवसेना’ नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह धोक्यात, ठाकरे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद.

शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात महत्त्वाचा युक्तिवाद मांडला. विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालय स्वतः आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकते, असा दावा कामत यांनी केला. यासाठी त्यांनी राजेंद्र सिंग राणा प्रकरणाचा दाखलाही न्यायालयासमोर मांडला. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास त्यांना मिळालेले ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्हही धोक्यात येऊ शकते, अशी भूमिका ठाकरे गटाकडून मांडण्यात आली. मात्र, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असून सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं? या व्हिडीओत सविस्तर जाणून घेऊया...

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