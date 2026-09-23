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27 सप्टेंबरच्या MPSC आंदोलनात Rahul Gandhi? शिवराज मोरेंनी काय सांगितलं? Rahul Gandhi | Shivraj More

MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा; राहुल गांधींना सहभागी होण्याचे आवाहन, शिवराज मोरेंची माहिती

27 सप्टेंबरला पुण्यात होणाऱ्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे युवक प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे यांनी मोठी माहिती दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, अशी विनंती करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राहुल गांधी यांच्या टीमशी संपर्क सुरू असून, गरज पडल्यास ते विद्यार्थ्यांच्या लढ्यात सहभागी होऊ शकतात, असा दावा शिवराज मोरे यांनी केला. MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा, 70 हजार पदांची भरती आणि परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.

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