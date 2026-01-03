व्हिडिओ | Videos

Balasaheb Sarwade News: पदाधिकाऱ्याचे आमदार Vijay Deshmukh गंभीर आरोप | Solapur News | Sakal News

Solapur News: सोलापुरात प्रभाग २ मधील उमेदवारी वादाला हिंसक वळण; भाजपच्या दोन गटांतील संघर्षात मध्यस्थीसाठी गेलेल्या मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या, जीवघेण्या हल्ल्याचा नातेवाईकांचा आरोप..

सोलापुरात राजकीय वादातून मनसे विद्यार्थी सेनेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. महापालिका प्रभाग २ मध्ये अर्ज माघारीच्या वादातून भाजपच्या दोन गटात तणाव निर्माण झाला होता. मध्यस्थीसाठी आलेल्या सरवदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे.

mns
solapur city
Solapur municipal elections
Solapur

