Uddhav thackeray यांनी Sushma Andhare सोपविली मोठी जबाबदारी, Gore, Jyoti Waghmare थेट भिडणार | Sakal News

Mumbai News: उद्धव ठाकरेंचा जोरदार डाव! सोलापूर उबाठात मोठ्या खांदेपालटीनंतर सुषमा अंधारे संपर्क प्रमुख; जयकुमार गोरे आणि ज्योती वाघमारेंना थेट टक्कर..

ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या फायर ब्रँड नेत्या सुषमा अंधारे आता थेट जयकुमार गोरे आणि ज्योती वाघमारेंना भिडणार आहेत. कारण उद्धव ठाकरेंनी त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील शिवसेना उबाठामध्ये मोठ्या प्रमाणात खांदेपालट करण्यात आलंय आणि यातच सोलापूर उबाठाच्या संपर्क प्रमुख पदी शिवसेनेच्या फायर ब्रँड नेत्या सुषमा अंधारे यांची नियुक्ती करण्यात आली.

