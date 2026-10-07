Sunetra Pawar : ‘एकदा बाहेर, ते कायमचे बाहेर, दादांसारखी मी नाही!

बारामती तालुक्यातील श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत बंडखोरीमुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी स्वतंत्र पॅनेल उभे करत वेगळी चूल मांडल्याच्या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी थेट नाव न घेता त्यांच्यावर कडक शब्दांत निशाणा साधला आहे. "कुठल्याही चुकीच्या अफवांना बळी पडू नका. एकदा बाहेर ते कायमचे बाहेर. अजितदादा खूप मोठ्या मनाचे होते, पण मी दादांसारखी नाही," असा इशारा देत सुनेत्रा पवार यांनी पक्षाची आणि स्वतःची शिस्तप्रिय भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच निवडणुकीच्या निकालानंतर सर्वांच्या मर्जीनेच कारखान्याचा नवा अध्यक्ष ठरवला जाईल, असे सांगत त्यांनी सभासदांना विश्वासात घेतले आहे. या थेट इशाऱ्यामुळे सोमेश्वर कारखान्यातील राजकीय संघर्षाला मोठे वळण मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.