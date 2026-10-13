पुणे विद्यापाठीत सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर, विद्यार्थींनींनी मध्यरात्री पोलीस स्टेशन गाठलं, काय घडलं?

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील (SPPU) मुलींच्या वसतिगृह परिसरात एका विद्यार्थिनीसोबत अत्यंत गंभीर गैरवर्तन झाल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या विरोधात संतप्त झालेल्या ३०० हून अधिक विद्यार्थिनींनी मध्यरात्रीच चतुःशृंगी पोलीस ठाण्यावर धडक मारत ठिय्या आंदोलन छेडले. विद्यापीठ प्रशासनाकडून विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप करत विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या घटनेमुळे मुलींच्या वसतिगृहातील सुरक्षा यंत्रणा, सुरक्षारक्षक आणि विद्यापीठाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वाढता दबाव आणि प्रशासकीय अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित वसतिगृहप्रमुखांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस प्रशासन कसून चौकशी करत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. नेमकी घटना काय आणि मध्यरात्री काय घडले, याचा सविस्तर आढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.