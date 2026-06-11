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Sunetra Pawar यांचा कडक इशारा! नेमकं काय म्हणाल्या? बघाच..

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वर्धापन दिन सोहळा पार पडला.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वर्धापन दिन सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी 'कठोर भूमिका घेण्याची वेळ माझ्यावर येऊ देऊ नका' असे म्हणत कार्यकर्त्यांनी मोठा इशारा दिला. नेमकं काय म्हणाल्या? बघा हा व्हिडीओ..

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