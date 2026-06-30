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TET Paper Leak: फरार आरोपीची बायको पोलिसांच्या जाळ्यात कशी अडकली?

महाराष्ट्रातील TET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्य फरार आरोपी विजेंदर गुप्ता याची पत्नी सुमन कुमारी गुप्ता हिला पटना येथून अटक केल्यानंतर भिवंडी न्यायालयात हजर करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील TET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुख्य फरार आरोपी विजेंदर गुप्ता याची पत्नी सुमन कुमारी गुप्ता हिला पटना येथून अटक केल्यानंतर भिवंडी न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकारी पक्षाने तपासासाठी पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने ६ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सुमन गुप्ता यांचा या प्रकरणात सहभाग होता का, तसेच त्यांना आर्थिक लाभ झाला होता का, याचा तपास आता पोलीस करणार आहेत.

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