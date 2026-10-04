पुर्णेकरांच्या प्रकरणात राजकारण तापणार?

ठाण्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख प्रदीप (बाळू) पूर्णेकर यांच्या निर्घृण हत्येनंतर ठाणे आणि नवी मुंबईच्या राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. या हत्याकांडावरून खासदार संजय राऊत यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते व आमदार गणेश नाईक यांना थेट ठाण्याचे नेतृत्व करण्याचे आवाहन केले होते. राऊतांच्या या आवाहनानंतर अवघ्या काही तासांतच गणेश नाईकांनी पूर्णेकर यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांच्या शोकाकुल कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. "राजकीय संघर्ष असावा, पण तो जीव घेणारा नसावा," असे रोखठोक विधान करत नाईकांनी या हत्येचा तीव्र निषेध नोंदवला. गणेश नाईकांच्या या ठाणे दौऱ्यामुळे आणि पूर्णेकर कुटुंबाला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे ठाण्याच्या राजकारणात सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्षाची नवी राजकीय समीकरणे आकारास येत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.