व्हिडिओ | Videos

Nagpur OBC Mahamorcha: जरांगेंच्या आंदोलनाशी तुलना करत OBC Mahamorcha Devendra Fadnavis ला इशारा | Sakal News

OBC Mahamorcha: काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार Nagpur सकल OBC महामोर्चातून फडणवीस सरकारला इशारा, जरांगेने मुंबई जाम केली, आम्ही पुणे आणि ठाणेही जाम करू; मराठा-विरुद्ध OBC संघर्ष पुन्हा तापण्याची शक्यता..

काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्ष नेते विजय वडेट्टीवारांनी नागपुरात झालेल्या सकल ओबीसी महामोर्चात फडणवीस सरकारला इशारा दिला आहे की, जरांगेने मुंबई जाम केली, तर आम्ही पुणे आणि ठाणेही जाम करू. या विधानामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाज आणि ओबीसी समाजामधील संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Nagpur
Maratha
Maratha Community
OBC
Devendra Fadnavis Latest News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com