लोकडाऊनमध्ये शेतकऱ्याने बनविले एक हजार सिड्सबॉल 

पुणे - वृक्षारोपणाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी वडगाव येथील युवा प्रगतिशील शेतकरी तुषार वहिले याने लॉकडाउनच्या काळात एक हजार बिजगोळे (सिड्सबॉल) तयार केले आहेत. हे सिड्सबॉल ते तुंगी किल्ला परिसरात बीजांकुरासाठी पाठवले आहेत. त्यामुळे वृक्षलगवडीला मदत होणार आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सध्या वहिले यांच्याकडे दोन देशी गाई आहेत. त्या पासून मिळणाऱ्या शेण-गोमूत्राचा ते घराजवळील झाडांसाठी वापर करतात. अजून काही उपयोग करता येईल का याचा शोध घेत असताना त्यांना सोशल मीडियावर सिडबॉल बद्दल माहिती मिळाली. त्यांनी प्रथम त्यासाठी लागणारे साहित्य गोळा केले व त्याप्रमाणे एक किलो वाळलेले शेण, एक किलो शेतातील माती, २५० ग्रॅम शेणाची राख व ५० मि.ली. गोमूत्र याचे मिश्रण करून त्याचे लिंबा एवढ्या आकाराचे एक हजार गोळे बनविले. त्यामध्ये त्यांनी गुलमोहर, चिंच, सुबाभूळ, फणस, जांभूळ आदी झाडांच्या बिया टोवल्या व हे बीजगोळे त्यांनी तुंगी किल्ला परिसरात बीजांकुरासाठी पाठवून दिले आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा श्री. वहिले म्हणाले की, सध्या कमी होत असलेली वृक्षाच्या संख्या पाहता ती वाढविण्याची गरज आहे. त्याचा मोठा फायदा हा नागरिकांना होणार आहे. परंतु सध्यातरी तसे होताना दिसत नाही. म्हणून लॉकडाउन काळात मोकळा वेळ असल्याने ही कल्पना सुचली. साधारणपणे तयार केलेले बीजगोळे आठ ते बारा तासात वाळतात. सकाळी चालायला गेल्यानंतर बागेत व रस्त्याच्या कडेला आपण टाकू शकतो. पाऊस चालू होण्यापूर्वी ट्रेकिंगला गेल्यास टेकड्या व किल्ल्याच्या पायथ्याला टाकू शकतो. अशा प्रकारच्या उपक्रमातून पर्यावरण रक्षणाला हातभार लागेल.

